Évacuation des îles Verte et Roussin à Laval

Agence QMI 06-05-2017 | 20h17

Les autorités lavalloises ont recommandé samedi aux résidents de l'île Verte et de l'île Roussin de quitter leurs maisons en raison de l'augmentation du niveau de l'eau dans ces secteurs.

Sur son site internet, la Ville de Laval indiquait en soirée que des pompiers et des policiers de Laval, accompagnés de représentants de l'urgence sociale de la municipalité et du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval procédaient à des visites de toutes les résidences de ces deux îles pour recommander l'évacuation.

«En effet, voyant le niveau de la rivière augmenter et le débit trop fort provoquant de l'érosion, les autorités ont décidé d'aller à la rencontre des 22 propriétaires de résidences de l'île pour recommander l'évacuation, a précisé la Ville à propos de l'île Verte, située dans la rivière des Prairies. À noter que certains résidents ont déjà quitté leur demeure depuis quelques jours.»

Pour l'île Roussin, située dans le lac des Deux Montagnes en amont de la rivière des Mille-Îles, l'administration municipale a indiqué que les balises du pont menant à l'île «devenant de moins en moins visibles et rendant l'accès à l'île très difficile, les autorités recommandent l'évacuation des 17 résidences [...]». «À noter que la structure du pont n'est pas endommagée selon les validations faites aujourd'hui (samedi) par les experts sur place.»

Les sinistrés étaient accompagnés par les services d'urgence jusqu'à des centres d'hébergement dans le but de leur fournir protection et assistance, a souligné la Ville.