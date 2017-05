Plusieurs entraves sur le réseau routier en de fin de semaine

Agence QMI 05-05-2017 | 06h52

De nombreux travaux provoqueront des entraves à la circulation en fin de semaine à Montréal, a annoncé le ministère des Transports.

Dans l'échangeur Saint-Pierre, la bretelle de l'autoroute 20 ouest pour la route 138 ouest, en direction du pont Honoré-Mercier, sera complètement fermée de vendredi 23 h à lundi 5 h. Pour arriver à destination les automobilistes devront faire un détour via la sortie pour l'avenue Dollard, rue Richmond, 1e avenue, boulevard Montréal-Toronto et route 138 ouest.

À partir du 8 mai, la bretelle de la route 138 est, en provenance du pont Mercier pour l'autoroute 20 ouest, fermera une voie sur deux, jusqu'au mois de juin.

Les travaux se poursuivent sur le pont Jacques-Cartier pour le remplacement des membrures inférieures et d'appareils d'appui. Une voie sur deux sera fermée, en direction de la Rive-Sud, samedi de 6 h à 19 h, et dimanche de 6 h à 18 h.

Le pont Honoré-Mercier fermera une voie sur deux, en direction de la Rive-Sud, samedi de 6 h à 18 h, et dimanche de 6 h à 18 h.

A Montréal, la sortie no 3 (rue Notre-Dame, port de Montréal) sera complètement fermée, de samedi 4 h à dimanche 20 h. Un détour se fera via l'autoroute 25 sud, sortie no 1 (Île Charron), demi-tour, autoroute 25 nord, sortie no 5 est (rue Hochelaga) et rue Tellier.

La rue De Boucherville, entre les rues Tellier et Hector-Barsalou, sera également fermée de samedi 4 h à dimanche 20 h. Un détour est prévu via les rues Tellier et des Futailles.

A noter également que l'autoroute 720 ouest, entre l'entrée de la rue du Fort et l'échangeur Turcot, fermera une voie sur quatre, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Des travaux de pavage se dérouleront en fin de semaine, provoquant la fermeture complète de la rue Sherbrooke, dans les deux directions, entre la rue Peel et le boulevard Robert-Bourassa, de vendredi soir (après l'heure de pointe) jusqu'à lundi matin (avant l'heure de pointe). Pour aller en direction ouest, les automobilistes pourront faire un détour via la rue Saint-Urbain, le boulevard De Maisonneuve et la rue Peel. En direction est, il faudra passer via la rue Peel, rue Sainte-Catherine et le boulevard Robert-Bourassa.

Pour finir, la rue De Boucherville en direction sud fermera une voie sur trois en raison de travaux, entre les rues Hochelaga et Tellier, à compter de dimanche, et ce jusqu'au 8 juin.