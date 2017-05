Incendie mortel à Sorel-Tracy

Agence QMI 03-05-2017 | 09h52

SOREL-TRACY | Un incendie a fait une victime, dans la nuit de mardi à mercredi, dans un bloc de deux logements à Sorel-Tracy.

L'incendie s'est déclaré vers 2 h 45 dans un édifice situé sur la rue Augusta. Après avoir éteint le brasier, les pompiers ont découvert le corps d'une personne décédée, lors de l'inspection des lieux de l'un des appartements.

Selon la Sûreté du Québec, le deuxième logement semblait inoccupé au moment de l'incendie

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de l'incendie, tout comme l'identité et la cause du décès de la victime.