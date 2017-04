Élection complémentaire dans Gouin: Benjamin Bélair représentera les couleurs de la CAQ

Agence QMI 30-04-2017 | 11h37

MONTRÉAL - Benjamin Bélair, un professeur de philosophie au Collège Montmorency de Laval, sera candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription montréalaise de Gouin lors de l'élection complémentaire du 29 mai prochain.

Militant de la première heure de la CAQ, M. Bélair veut mieux faire connaître la formation politique du chef François Legault.

«J'ai choisi de mener cette bataille électorale pour partager les idées et les propositions véhiculées par la Coalition avenir Québec et, je l'espère, contribuer également à modifier certaines perceptions à l'égard de notre parti», a dit M. Bélair, dimanche matin, au moment d'annoncer sa candidature.

«Citoyen de Gouin et impliqué à la CAQ depuis plusieurs années, je veux permettre à mes concitoyens de constater que nos idées correspondent à leurs aspirations et à leurs attentes. Au cours des prochaines semaines, je m'appliquerai à faire connaître nos principales propositions pour venir en aide aux familles québécoises. Parmi celles-ci, je vous rappelle que la CAQ réclame une baisse d'impôt de 1000 $ par famille et veut offrir la prématernelle 4 ans à tous les enfants du Québec», a-t-il poursuivi.

Le chef de la deuxième opposition à l'Assemblée nationale s'est dit «fier» de présenter son candidat dans Gouin.

«C'est clair, Benjamin représente la nouvelle génération de Québécois pour qui seule une coalition de tous les nationalistes nous permettra de progresser à l'intérieur du Canada, a indiqué François Legault. C'est aussi un résident de Gouin, qui fréquente les commerces de proximité de son comté, qui utilise les transports en commun et qui connaît les différents besoins de ses voisins. Benjamin est disposé à débattre avec tous ses adversaires, sauf avec les absents, évidemment.»

Le chef de la CAQ a profité de cette tribune pour attaquer le Parti québécois (PQ) et son chef pour le choix de ne pas présenter de candidat péquiste afin de ne pas nuire à une éventuelle convergence avec Québec solidaire (QS).

«Jean François Lisée fait lui-même la démonstration que le PQ, c'est le passé », a dit François Legault.

Benjamin Bélair fera ainsi la lutte au candidat vedette de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois ainsi qu'à l'ex-président des jeunes du Parti libéral du Québec, Jonathan Marleau.

Députée solidaire de Gouin depuis 2012, Françoise David avait annoncé son départ de l'Assemblée nationale le 19 janvier dernier.