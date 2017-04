Début des fermetures permanentes à Montréal

07-04-2017 | 09h05

MONTRÉAL - Outre les travaux qui se déroulent principalement le week-end depuis quelques mois, des fermetures permanentes jusqu'à cet été s'ajoutent au casse-tête routier des automobilistes.

L'autoroute 20 Est dans l'échangeur Montréal-Ouest sera complètement fermée du vendredi 23 h à samedi 7 h entre la sortie 64 (138 Est) et l'entrée du boulevard Angrignon. Un détour via la rue Notre-Dame, le boulevard Angrignon et l'autoroute 20 Est est prévu.

Dans l'échangeur Saint-Pierre, la bretelle de la route 138 Est en provenance du pont Mercier pour l'autoroute 20 Est sera fermée de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Pour arriver à destination, les automobilistes devront faire un détour via la bretelle pour l'autoroute 20 Ouest. Plusieurs virages sont prévus (rue Richmond, 1ère avenue, boulevard Montréal-Toronto, boulevard Saint-Joseph, la rue Notre-Dame et enfin le boulevard Angrignon) avant de finalement atteindre l'autoroute 20 Est.

Les travaux visent à démanteler la route 138 Est et ils devraient s'échelonner jusqu'en mai 2017.

Sur l'échangeur Turcot, il est à noter que la bretelle de l'autoroute 15 Sud (Décarie) pour la route 136 Est (720 Est) sera complètement fermée à la circulation du vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Pour atteindre le centre-ville, les conducteurs seront invités à continuer sur la 15 Sud jusqu'à la sortie 57-O pour l'autoroute 10 Ouest avant d'emprunter la rue Duke en direction du centre-ville ou l'autoroute 720 Est.

Le pont Jacques-Cartier

Les travaux se poursuivent sur le pont Jacques-Cartier pour permettre aux ouvriers de continuer l'installation des appareils d'éclairage destinés à illuminer le pont dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Il sera complètement fermé dans les deux directions du vendredi 23 h 59 au samedi 4 h et du dimanche 23 h 59 à lundi 4 h.

Les banlieusards voulant se rendre à Montréal auront accès à une voie sur deux de samedi 6 h à samedi 18 h.

Montréal

Sur l'île de Montréal, quelques endroits seront à éviter. La rue Saint-Patrick sera complètement fermée à la circulation entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Une voie sur deux dans l'entrée l'avenue Souligny pour l'autoroute 25 Sud de samedi 5 h jusqu'au mois d'août 2017. Les travaux amélioreront l'accès au port de Montréal par l'entremise de l'optimisation de l'autoroute 25.

Par ailleurs, des travaux de reconstruction débuteront le lundi 10 avril sur la rue Saint-Jacques entre les rues Saint-Rémi et De Courcelle et ce jusqu'au mois de juillet prochain. Durant cette période, la rue sera complètement fermée lors des fins de semaine.