STM: plus de 200 autobus manquants, dont 100 enlisés

Camille Gaïor 15-03-2017 | 08h54

MONTRÉAL - Comme mardi soir, la circulation est particulièrement difficile mercredi matin puisqu'à cause des conditions météorologiques, la Société de Transport de Montréal (STM) estime que plus de 200 autobus manquent sur le réseau.

«On a eu plus de 100 autobus enlisés dans la neige [entre hier soir et ce matin] et une centaine de chauffeurs n'ont pu se rendre au travail ce matin (mercredi), à cause des conditions», a confirmé

Amélie Régis, porte-parole de la STM, rappelant que sept remorqueuses travaillent à pied d'œuvre.



1 bus sur 7 affecté

Du coup, sur les 1400 autobus du réseau, plus de 200 véhicules manquent à l'appel sans compter ceux qui vont tenter de circuler mercredi matin et qui resteront pris dans la neige.

«On demande aux gens de privilégier le réseau souterrain, le métro, car il y aura beaucoup de retard à prévoir», a ajouté Amélie Régis.

Le maire Denis Coderre a recommandé aux Montréalais de limiter leurs déplacements. «Restez à la maison», a dit Coderre

«Compte tenu de la situation. Si vous n'avez pas besoin de sortir ce matin, préférable de rester à la maison», a-t-il tweeté mercredi matin, rappelant que le chargement de la neige débutera en soirée.

