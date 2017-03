Denis Coderre à Chicago pour une conférence internationale

12-03-2017 | 13h49

Aussitôt rétabli de ses ennuis de santé, le maire de Montréal Denis Coderre s'est rendu à Chicago où il prend part, à compter de dimanche, à l'événement Chicago Urban Waterways Forum.

Des enjeux mondiaux liés au développement économique, à la protection de l'environnement et à la réappropriation des berges par la population y seront abordés.

L'événement international rassemble plusieurs dirigeants municipaux, dont la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, et le maire de Chicago, Rahm Emanuel. Des maires en provenance de l'Afrique du Sud, de la Suède, d'Israël, du Pakistan, du Mexique, d'Italie, de la Chine et des États-Unis sont également présents.

«Après nos succès à COP 21 et notre entrée dans l'organisme C-40, Montréal occupe une place de premier plan au niveau international dès qu'il est question de changements climatiques, de l'importance de penser et construire nos villes aujourd'hui en pensant à demain», a déclaré M. Coderre par voie de communiqué.

Gestion de l'eau

Le maire de Montréal, qui est également président de Metropolis, l'association mondiale des grandes métropoles, et président de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, participera notamment aux discussions entourant la gestion de l'eau et l'aménagement des berges et des cours d'eau en milieu urbain.

À ce titre, il présentera le projet de construction d'une usine de désinfection à l'ozone à la station Jean-R. Marcotte, une première mondiale en termes de capacité de traitement des eaux usées.

La désinfection à l'ozone devrait éliminer 99 % des bactéries et entre 96 % et 99 % des virus. Elle devrait permettre de rediriger dans le fleuve une eau dont la qualité est comparable à celle initialement prélevée.