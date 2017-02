Montréal détrône Paris au palmarès des villes étudiantes

15-02-2017 | 13h47

Paris cède sa place à une autre mégalopole francophone pour cette 5e édition du top 100 des meilleures destinations étudiantes, établi par l'agence britannique Quacquarelli Symonds (QS). La capitale française occupait la tête du classement depuis la création de ce dernier.

Les raisons du déclin de Paris et de la progression de Montréal sont nombreuses. Montréal, qui fête son 375e anniversaire cette année, sort d'une période de stagnation économique et s'apprête à vivre une croissance en 2017, selon les analystes.

L'esprit d'innovation et le dynamisme de la ville québécoise sont remarqués dans le monde entier. L'année dernière, Montréal a reçu le titre de «ville la plus intelligente du monde» par le think tank international Intelligent Community Forum.

Le Canada place quatre de ses villes au classement QS.

Paris, qui subit des menaces terroristes à répétition, perd un peu de sa brillance notamment dans les catégories du coût de la vie et de l'attractivité.

Le sondage montre par ailleurs que malgré le Brexit, Londres séduit toujours les étudiants. La ville britannique passe de la cinquième à la troisième position cette année.

Un rapide coup d'oeil au top 10 permet de remarquer l'absence des villes américaines, la mieux classée étant Boston en 8e place. Un résultat dû au coût élevé de la vie, selon les experts.

Les résultats sont élaborés à partir des réponses apportées par 18 000 étudiants. Les villes sont évaluées selon cinq critères clés (le classement des universités, l'intégration des étudiants, l'attractivité, l'emploi et le coût de la vie). Un nouvel indicateur ajouté cette année, 'la perception des étudiants', sonde les diplômés et les étudiants actuels sur leur expérience dans une ville donnée et peut expliquer certains bouleversements observés au classement de cette année.

Le top 10 des villes étudiantes 2017 :

1. Montréal

2. Paris

3. Londres

4. Séoul

5. Melbourne

6. Berlin

7. Tokyo

8. Boston

9. Munich

10. Vancouver