Michael Applebaum: «Je le vois pleurer à la maison», dit son fils

Michael Nguyen 15-02-2017 | 11h09

MONTRÉAL - L'ex-maire de Montréal Michael Applebaum se sent défait et n'est plus capable de rire ou de sourire depuis qu'il a été déclaré coupable de corruption, a témoigné à la cour son fils Dylan, mercredi matin.

«Je vois mon père pleurer à la maison, défait», a lancé le fils du maire déchu à la juge Louise Provost.

Dylan Applebaum ne veut pas que son père aille en prison pour avoir exigé des pots-de-vin à des entrepreneurs, à l'époque où il était maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Plein d'émotion, le témoin n'a pas caché sa peur que l'ex-maire se retrouve en prison.

«Ça affecterait sa mère qui dépend de lui, a-t-il dit. Ça affecterait ma mère qui a besoin de lui. Ça m'affecterait moi, et notre famille.»

Dylan Applebaum, 24 ans, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges envers son père. Selon lui, Michael Applebaum lui a inculqué des valeurs comme l'entraide et la persévérance au travail.

Mais depuis le verdict de culpabilité, l'ex-maire a perdu son sourire‎, a poursuivi son fils.

«Ce n'est pas ce qu'on imagine pour une famille», a-t-il dit.

Le témoin a également parlé des problèmes de son père pour trouver du travail. C'est que Michael Applebaum est agent immobilier, mais la médiatisation l'aurait empêché de gagner la confiance des clients.

Ce témoignage s'inscrit dans les représentations devant le juge qui déterminera la peine imposée à Michael Applebaum.

