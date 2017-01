12 toilettes publiques auto-nettoyantes pour 3 M$ à Montréal

Marie Christine Trottier 26-01-2017 | 08h19

MONTRÉAL - La Ville de Montréal s'apprête à faire l'acquisition de 12 toilettes publiques extérieures auto-nettoyantes pour la somme de 3 millions $ à la seule entreprise qui participé au processus d'appel d'offres.

Urben Blu, une entreprise spécialisée en toilettes auto-nettoyantes a décidé de ne pas participer à l'appel d'offres parce qu'elle estime que les exigences de la Ville sont beaucoup trop importantes.

Avec un seul soumissionnaire, «est-ce que ça passerait le test de l'inspecteur général?» s'interroge Danielle Pilette, professeure à l'UQAM spécialisée en gestion municipale. On se trouve à avoir un appel d'offres un peu dirigé, parce qu'on l'a limité aux personnes qui pouvaient assurer une garantie contre le vandalisme».

Si elle n'avait pas exigé une garantie anti-vandalisme de cinq ans, Montréal aurait peut-être eu plus de soumissionnaires pour ce projet de toilettes extérieures quatre saisons, chauffées et climatisées, tel qu'annoncé à l'été 2015. On avait alors prévu un budget 3 millions $ pour le projet avant même d'aller en appel d'offres. Le premier, en mars 2016, n'a eu aucune réponse. Le projet a par la suite été scindé en trois nouveaux appels d'offres pour des services d'architecture, d'ingénierie et pour fournir les toilettes.

Ce dernier appel d'offres devait se terminer le 21 décembre, mais la date d'ouverture des enveloppes a été reportée deux fois. Le seul soumissionnaire, Atmosphäre, est donc prêt à fournir des toilettes pour 257 611 $ chacune. C'est sans compter le prix des services de préparation des sites des toilettes, qui font grimper la facture à 273 749 $ chacune.

Garantie coûteuse?

«On avait songé à soumissionner, mais quand on a vu l'appel d'offres, on s'est déchargés», a affirmé Johan Lepers, chargé du développement des affaires pour Urben Blu.

Ainsi, selon l'appel d'offres, le fournisseur devra nettoyer les graffitis et remplacer les composantes endommagées de la toilette à ses frais au cours des cinq premières années.

«Ça ne nous intéresse pas de faire des toilettes à 300 000 $, c'est une image qui va rester», a ajouté M. Lepers, qui croit que cette garantie fait gonfler inutilement le prix des toilettes.

M. Lepers a d'ailleurs fourni des toilettes à Trois-Rivières, Sainte-Julie, Les Coteaux, Sainte-Anne-de-Bellevue et Chicoutimi avec un coût moyen de 120 000 $ à 150 000 $ l'unité.

Risque assumé

Toutefois, ces conditions n'ont pas semblé effrayer Pierre Moulin, président d'Atmosphäre, qui soutient que son produit «n'est pas très vulnérable au vandalisme».

Il convient que cette garantie a un coût, mais qu'il est compris dans le prix pour «quelques milliers de dollars de plus sur cinq ans».

Montréal devra quand même composer avec un risque, selon Mme Pilette. «Même s'il a donné une garantie, l'entrepreneur peut faire faillite ou se désister», a-t-elle précisé.

Pour notre argent?

Le conseiller municipal Alain Vaillancourt de Projet Montréal se demande si les Montréalais en auront pour leur argent, citant en exemple les toilettes publiques de Victoria, qui ont gagné en 2012 le prix des meilleures toilettes au Canada, et qui ont coûté 90 000 $.

Selon lui, «c'est un autre exemple où la Ville tourne les coins ronds. À la fin, c'est les Montréalais qui vont ramasser la facture».

La Ville a demandé une garantie prolongée parce «qu'il s'agit d'équipements spécialisés pour lesquels il existe actuellement peu de fournisseurs et pour lesquels l'expertise est actuellement peu répandue», a indiqué la chargée de communication pour Ville-Marie, Anik de Repentigny. La sécurité, la robustesse et les dispositifs anti-vandalisme des toilettes expliquent notamment le montant du projet.

Pour le moment, la Ville dit que l'accès aux toilettes sera gratuit, mais l'appel d'offres précise toutefois qu'il pourrait y avoir une «intégration ultérieure d'un système de paiement par monnaie et par carte», comme les toilettes publiques de Toronto.