SERAM: faille de sécurité majeure au Nouvel An

04-01-2017 | 18h03

Le système de radiocommunications des pompiers et policiers de Montréal a connu une faille de sécurité majeure lors de la soirée du réveillon, alors que des milliers de personnes fêtaient dans les rues de la métropole.

Le SERAM, ce système de communication qui permet aux services d'urgence de communiquer entre eux et leurs répartiteurs, a cessé de fonctionner pendant plus d'une heure. Certaines sources affirment même que la panne aurait duré plus de 90 minutes.

Pour lire le texte intégral, rendez-vous sur le site de TVA Nouvelles en cliquant ici.