Violent incendie à Magog: un couple sauve une dizaine de personnes

Alex Drouin 16-10-2018 | 10h29

MAGOG | Un couple de Magog a sauvé une dizaine de personnes dans la nuit de lundi à mardi alors qu'ils ont réveillé les autres locataires du logement, qui était en train de brûler.

William Thériault-Venne, 18 ans, et Sofyanna Brown Dupuis, 17 ans, ont eu la peur de leur vie durant la nuit alors qu'ils ont entendu un bruit vers 3 h 30 qui les a réveillés de leur sommeil.

« Je croyais que c'était un coup de feu », a raconté la femme, qui demeure au 12, rue Deragon.

Après avoir senti qu'une odeur de brûlé envahissait leur appartement, ils ont vu que le feu sortait des prises électriques de leur logement.

Ils ont rapidement composé le 911 pour appeler des secours. Puis, l'homme a voulu déclencher l'alarme qui se trouvait dans le corridor. « J'ai tiré fort et elle m'est restée dans les mains. Aucune alarme ne s'est déclenchée », a raconté M. Thériault-Venne.

Le couple de Magog a commencé à frapper aux portes de leurs voisins pour les avertir d'évacuer l'immeuble très rapidement. Ils en ont réveillé plusieurs. La Ville de Magog a fait savoir qu'une quinzaine de personnes étaient sinistrées à la suite de l'incendie.

La couleur de mon art, un magasin d'antiquité se trouve au premier étage de ce logement.

En un peu moins de dix minutes, tous les locataires se sont retrouvés dans la rue, devant leur appartement qui brûlait. Dehors, le couple a aperçu un poteau de la ville qui était tombé sur leur appartement, possiblement en raison des vents violents qui ont frappé la région.

C'est à ce moment que la femme a réalisé que le bruit qu'elle avait entendu venait possiblement de l'impact du poteau sur leur logement.

Pas d'assurance

Après avoir passé quelques heures chez un proche durant la nuit, le couple est revenu voir la gravité des dégâts vers les 8 h du matin.

Ils ont été surpris de voir qu'il ne restait plus rien de leur premier appartement.

« On ne réalise pas encore qu'on a tout perdu », a dit la femme, qui a mentionné que le couple n'avait pas encore d'assurance habitation et qu'ils étaient sur le point d'en acheter une.

« Du linge, ça se rachète, mais pas une vie », a-t-elle ajouté en tentant d'être optimiste.

Son conjoint semblait plus ébranlé à la suite de cet incendie. « Je suis triste et ça me fait suer. Je dois toutefois passer à autre chose », dit-il sans détour.

Dans son point de presse de mardi matin, la Ville de Magog a fait savoir qu'une soixantaine de pompiers avaient combattu les flammes et qu'un pompier avait été blessé légèrement.

Pour maîtriser le feu, les pompiers de la Ville de Magog ont demandé du renfort des villes avoisinantes.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a informé la population d'éviter de se présenter à l'Hôpital de Magog étant donné que l'appartement, qui a brûlé se trouve à proximité et que la circulation est au ralenti. À cela, l'hôpital a dû avoir recours à des génératrices durant la nuit en raison des vents violents qui ont provoqué des pannes de courant.