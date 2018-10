Violent incendie dans un immeuble à Magog

Agence QMI 16-10-2018 | 07h31

MAGOG | Un violent incendie a éclaté dans un immeuble à logements, tôt mardi matin, à Magog en Estrie.

Selon les premières informations, les flammes ont pris naissance vers 4 h 30, dans le bâtiment situé sur près de la rue Principale, entre les rues Sainte-Catherine et Deragon.

«Je trouvais que ça sentait le brûlé. Ma blonde m'a dit de ne pas m'inquiéter. De me recoucher. 5 minutes plus tard j'ai dit: "non non", a expliqué William Therrien, emmenagé il y a deux jours dans l'immeuble, au micro de QUB radio. On ne voyait pas devant nous dans l'appartement.»

«J'ai crié de toute mes forces "tout le monde on sort"», a ajouté celui qui a alerté les pompiers.

Vers 7 h, les pompiers de Magog s'affairaient toujours à maîtriser le brasier et une épaisse fumée était encore visible. Les pompiers de Sherbrooke, d'Orford, d'Eastman, d'Ayer's Cliff et d'Austin ont été demandés en renfort.

L'incendie aurait été causé par le bris d'un poteau électrique. Les vents forts qui soufflent mardi matin dans le secteur rendent la tâche plus difficile.

Fort heureusement, personne n'a été blessé.