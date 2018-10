Deux véhicules incendiés dans la cour d'une luxueuse résidence de Blainville

Agence QMI 09-10-2018 | 10h55

Deux véhicules stationnés dans l'entrée d'une résidence cossue de Blainville ont été incendiés, dans la nuit de lundi à mardi, dans les Laurentides.

Les deux véhicules utilitaires sport (VUS) ont flambé vers 3 h 30 du matin et fort heureusement, le feu ne s'est pas propagé à la maison et personne n'a été blessé.

Selon nos informations, des cocktails Molotov pourraient avoir été utilisés par le ou les malfaiteurs.

Les deux VUS étaient garés dans l'entrée du 1207, rue Maurice-Cullen.

En début de journée mardi, des enquêteurs se sont rendus sur les lieux de l'incendie, qui est actuellement considéré comme étant suspect par la police.

«L'enquête est au stade embryonnaire. Plusieurs voisins seront rencontrés et en ce moment, on est à la recherche de témoins et en train de valider tous les indices qu'on a», a indiqué l'agent Stéphane Giguère, porte-parole de la police de Blainville.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans ce dossier.