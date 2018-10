Il attaque sauvagement sa copine après une fête à Sherbrooke

Jasmin Dumas 05-10-2018 | 14h52

Un homme dans la vingtaine devait faire face à des accusations vendredi après avoir sauvagement attaqué sa copine jeudi soir dans un appartement de la rue Wellington Nord, à Sherbrooke.

Le conflit entre l'homme et la femme aurait commencé en après-midi lors d'une fête entre amis et c'est plus tard que l'homme se serait emporté.

Le suspect est entré [dans l'appartement] dans un état de colère et a causé des méfaits dans l'appartement et commis des voies de fait. La victime s'est réfugiée chez des voisins. Les impliqués ont été conduits à l'hôpital pour des blessures, mais on ne craint pas pour leur santé», a indiqué le Service de police de Sherbrooke.

Le suspect a des antécédents judiciaires, notamment en matière de voies de fait.

Cet événement rappelle que, malheureusement, les cas de violence conjugale sont en hausse à Sherbrooke, constate Sylvie, intervenante à L'Escale de l'Estrie, un centre d'hébergement et de soutien aux femmes et enfants victimes de violence conjugale.

«Les femmes brisent le silence de plus en plus, mais le nombre de cas augmente aussi. Nous sommes deux intervenantes ici et nous voyons environ chacune 50 femmes par mois.»

«C'est très difficile de se sortir de cette situation seule. C'est important que les femmes sachent que notre organisme existe. Et ce n'est pas nécessairement de l'hébergement, elles peuvent venir ponctuellement pour obtenir un accompagnement», précise l'intervenante.