Celle qui a réussi à faire emprisonner ses oncles raconte l'enfer vécu dans un livre - Une femme a été agressée par six membres de sa famille

SHERBROOKE | Une femme qui a été agressée sexuellement par six membres de sa famille lance un livre dans lequel elle dénonce le processus judiciaire qu'elle ne trouve pas adapté aux victimes.

Guylaine Lebreux, âgée de 51 ans, a vécu l'inimaginable. Dès l'âge de 6 ans, elle s'est fait agresser par quatre de ses oncles et deux autres membres de sa famille. Au terme d'un long procès, quatre oncles ont été condamnés à des peines de détention.

Dans un livre à paraître mercredi, elle affirme que la dénonciation et le processus judiciaire ne sont pas adaptés aux victimes d'agression sexuelle. Il faut être fait fort pour affronter le système. Elle l'était, mais la plupart des victimes avec qui elle travaille comme psychoéducatrice ne le sont pas suffisamment.

D'ailleurs, elle ne conseille jamais d'emblée à une victime d'agression sexuelle de porter plainte au criminel. Elle préfère redonner de la confiance, du pouvoir et de l'écoute à la victime.

Mme Lebreux a vécu toute son enfance et son adolescence sous le même toit que quatre de ses agresseurs, dans la résidence de ses grands-parents­­­ à Grande-Rivière, en Gaspésie.

Elle pouvait subir plusieurs agressions par jour, dans sa chambre, dans la salle de bain ou dans la remise. Cet enfer a duré plus de neuf ans.

Après avoir affronté chacun de ses quatre oncles agresseurs avec un magnétophone en 2010, ils ont finalement tous pris le chemin de la prison. Elle a dû se tenir debout devant deux de ses agresseurs (les deux autres ont plaidé coupables) et convaincre un juge qu'elle était une victime et eux, des criminels. Ce passage à la cour en décembre 2012 a été très angoissant.

« Il y a eu des questions et des moments pendant les procès que j'ai trouvés complètement absurdes. Je devais tout me rappeler. Allant des pièces de la maison au moment précis de l'agression. J'ai même dû dessiner la maison. Je me demandais toujours si j'avais bien performé, si j'avais bien répondu. Il faut être une victime parfaite pour passer à travers un processus judiciaire », a témoigné la psychoéducatrice.