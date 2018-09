Des résidents sous le choc après le passage de la tornade

TVA Nouvelles 21-09-2018 | 22h16

Des Gatinois habitant le quartier Mont-Bleu, touché par la tornade vendredi, sur l'heure du souper, sont sous le choc de ce qu'ils ont vu et vécu lorsque les vents destructeurs ont frappé.

«J'étais dans ma chambre avec mon fils, mon bébé, raconte Guy-Michel Baptiste. J'ai vu un gros tourbillon qui passait à côté dans ma fenêtre. Après, ma maison a extrêmement tremblé.»

L'homme dit avoir eu peur, mais il affirme avoir l'habitude des phénomènes naturels puissants.

«Je viens d'Haïti et j'ai vécu les tremblements de terre, ajoute-t-il. Je pensais que c'était un tremblement de terre. J'ai senti la sensation de tremblement.»

France Demorse a elle aussi vécu des émotions particulièrement intenses.

«Je regardais la pluie, parce que j'aime bien regarder les orages dehors, et j'ai vu le bardeau lever, relate-t-elle. Une partie du toit a arraché.»

Elle a rapidement réagi pour se mettre à l'abri.

«J'ai vu une partie de mon toit tomber en avant de mon balcon, enchaîne-t-elle. J'ai juste eu le temps de fermer ma porte et la fenêtre. J'ai paniqué. Je me suis cachée en dessous d'un cadre de porte et j'ai entendu tous les gens crier. Ç'a été très très très rapide.»

Serge Oliveira n'était pas là quand la tornade a dévasté son quartier, mais il a eu tout un choc lorsqu'il est arrivé chez lui.

«Je suis arrivé 10 minutes après que tout était terminé et on dirait une zone de guerre, dit-il. C'est épouvantable! Il y a des débris partout. J'espère qu'il n'y a pas de blessé ni de dommages corporels. C'est vraiment pas plaisant.»

Quant à Jacques Éthier, qui habite un peu plus loin, jure n'avoir jamais rien vu de tel dans le secteur.

«J'ai 68 ans et je n'ai jamais vu autant de dommages de ma sainte vie! s'exclame-t-il. [...] Tout ce que je peux dire à ceux qui ont été touchés : tenez courage.»