[VIDÉO] Une tornade cause d'importants dégâts à Gatineau

Agence QMI 21-09-2018 | 17h04

GATINEAU - Le passage d'une tornade a provoqué d'importants dégâts dans les secteurs Mont-Bleu et Cité-des-Jeunes, à Gatineau, en Outaouais, vendredi, sur l'heure du souper.

De nombreux bâtiments, dont des résidences, ont été lourdement endommagés. Des toitures ont notamment été arrachées, des arbres ont été déracinés et des voitures ont même été renversées par la force des vents.

Dans plusieurs rues, une quantité impressionnante de débris jonchent aussi le sol. Un incendie s'est même déclaré à l'École secondaire Mont-Bleu.

La police de Gatineau a indiqué sur Twitter que des évacuations ont été effectuées dans le secteur de Hull.

«Nous avons augmenté nos effectifs pour mieux intervenir», a écrit le corps de police. Les pompiers et les ambulanciers sont aussi mobilisés.

Des autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) ont aussi été nolisés pour abriter les personnes dans le besoin. Des établissements d'enseignement, dont le cégep de l'Outaouais, ont aussi ouvert leurs portes pour héberger les sinistrés.

Plusieurs rues ont également été fermées à la circulation dans le secteur Mont-Bleu. De plus, de nombreux feux de circulation sont inopérants, a mentionné la police.

«Nous demandons la collaboration de la population pour éviter le secteur Mont-Bleu et Cité-des-Jeunes, ont précisé les autorités sur Twitter. Il est important de ne pas se rendre dans ce secteur par curiosité pour éviter de nuire aux opérations d'urgence.»

Sur son site web, Hydro-Québec soulignait à 21h que plus de 49 000 clients étaient privés de courant en Outaouais, en baisse par rapport aux 57 000 du début de la soirée.

De son côté, Environnement Canada considère que Gatineau a été frappée par une tornade qui pourrait être de catégorie 2 sur l'échelle de Fujita.

Des météorologues devaient se déplacer sur les lieux afin d'y récolter toutes les informations disponibles. Une telle tornade aurait généré des vents de 180 à 220 km/h.

«Lorsqu'il y a une tornade, il y a un phénomène d'aspiration. C'est pourquoi on voit beaucoup de déchets. Ils sont soulevés dans les airs, plutôt que soufflés», a expliqué le météorologue Simon Legault à TVA Nouvelles.

Ce serait la troisième tornade à toucher le Québec cette saison. Il peut y en avoir cinq ou six par année, en moyenne.

Ottawa aussi touchée

La tornade a également touché certains secteurs d'Ottawa, dont Dunrobin. Les autorités de la capitale nationale ont précisé qu'une soixantaine d'immeubles ont été endommagés.

On rapporte également que trois personnes ont été blessées sérieusement et que sept personnes ont subi des blessures plus légères. Aucun décès n'a toutefois été signalé.

Devant la gravité de la situation, le premier ministre Justin Trudeau a réagi sur son compte Twitter: «Si vous avez été touchés par la tornade à Dunrobin et dans la région d'Ottawa-Gatineau: soyez prudents, suivez les consignes des premiers intervenants et renseignez-vous sur l'état des personnes qui ont besoin d'une aide additionnelle, a-t-il écrit. Nous suivons la situation et pensons à vous.»