Une femme de 39 ans manque à l'appel depuis plus de deux semaines à Rigaud

Agence QMI 20-09-2018 | 16h12

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver une femme de 39 ans portée disparue depuis plus de deux semaines, à Rigaud, en Montérégie.

Mandy Desjardins a été vue pour la dernière fois le 3 septembre, sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, alors qu'elle marchait en direction du mont Rigaud.

L'enquête policière tend à démontrer que la femme pourrait se trouver à Montréal ou à Ottawa.

Ses proches s'inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

Mandy Desjardins mesure 1,65 mètre (5 pi 5 po) et pèse 59 kg (130 lb). Elle a les cheveux rasés bruns et gris et les yeux bleus.

Elle a une cicatrice au-dessus du sourcil droit.

Toute personne qui apercevrait Mme Desjardins est priée de faire le 911. Les gens qui détiendraient des renseignements pouvant faire avancer l'enquête peuvent communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.