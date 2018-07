Trois-Rivières: retrouvé mort dans le stationnement d'un poste de police

Maxime Deland 31-07-2018 | 11h38

Neuf enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) sont débarqués mardi, à Trois-Rivières, où un homme de 63 ans a été retrouvé mort en début de journée à l'intérieur d'une voiture garée dans le stationnement d'un poste de la Sûreté du Québec.

Selon les informations préliminaires fournies par le BEI, le décès de la victime remonterait à plusieurs jours, mais ce n'est que mardi matin que le cadavre a été aperçu.

Une arme à feu a été découverte dans la voiture à proximité du corps. Tout porte à croire que le sexagénaire aurait mis fin à ses jours.

Toujours selon le BEI, ce même homme se serait présenté au poste de la Sûreté du Québec de Trois-Rivières le 5 juillet et aurait contacté les policiers en utilisant un téléphone installé à l'extérieur du bâtiment.

«Deux patrouilleurs seraient allés à sa rencontre, a indiqué le BEI dans son résumé préliminaire des faits. L'homme aurait été perturbé et aurait tenu des propos inquiétants. Il aurait dit être suivi et aurait demandé l'aide des policiers. Il aurait refusé de se rendre à l'hôpital et aurait affirmé que si les policiers ne pouvaient pas l'aider, il règlerait son problème lui-même.»

L'homme vraisemblablement en détresse aurait décidé de passer de la parole aux actes au cours des derniers jours dans le terrain de stationnement du poste de police où il s'était rendu pour obtenir de l'aide.

Le BEI demande à toute personne qui aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web, au www.bei.gouv.qc.ca