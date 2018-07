Vols de courrier : un individu d'Ormstown est arrêté et accusé

Agence QMI 27-07-2018 | 22h36

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - La Sûreté du Québec a mis la main au collet d'un homme soupçonné d'avoir effectué une série de vols de courrier et de méfaits sur des boîtes postales en Montérégie, à Montréal ainsi que sur la Rive-Nord de Montréal.

Kevin Pineault, 26 ans, d'Ormstown, en Montérégie, a été arrêté lors d'une opération policière planifiée à Montréal, dans le secteur de L'Île-des-Soeurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a comparu vendredi au palais de justice de Valleyfield sous divers chefs d'accusation dont méfaits, vols et possession d'outils de cambriolage, a indiqué la SQ dans un communiqué, vendredi soir, ajoutant que l'individu restera détenu en attendant la suite des procédures.

«L'opération a permis la saisie de plus de 1300 $ en argent canadien, de courrier datant de quelques semaines et d'outils de cambriolage, a mentionné la police, disant avoir pu compter sur la collaboration de Postes Canada dans ce dossier. De plus, une automobile a été saisie comme bien infractionnel.»

Les infractions dont Pineault est soupçonné auraient été commises depuis février 2018.