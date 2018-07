Un automobiliste meurt lors d'une poursuite policière à Trois-Rivières

Agence QMI 19-07-2018 | 16h34

TROIS-RIVIÈRES | Un violent accident survenu lors d'une poursuite policière a causé la mort d'un automobiliste de 63 ans, jeudi matin, à Trois-Rivières.

L'incident s'est produit à l'intersection des rues Sainte-Marguerite et Plouffe, vers 11 h 45.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui a pris l'enquête en charge, l'accident s'est produit lors d'une intervention policière du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières.

Lors d'une opération visant le port de la ceinture de sécurité, un policier aurait actionné le dispositif de détection de plaques sur l'auto-patrouille, lequel aurait détecté un véhicule dont l'immatriculation était expirée.

«Le conducteur de ce véhicule se serait arrêté à un feu rouge et le policier l'aurait rejoint à pied. Au moment où le policier aurait cogné à la vitre du conducteur, celui-ci aurait fui. Le policier aurait alors entrepris une poursuite avec son auto-patrouille. Le véhicule fuyard aurait, dans sa fuite, frappé un premier véhicule et aurait poursuivi sa route. Quelques centaines de mètres plus loin, il aurait frappé deux autres véhicules, occasionnant le décès d'au moins un civil qui aurait pris place dans une de ces voitures», a précisé le BEI, par communiqué.

Douze enquêteurs du BEI ont été affectés à ce dossier.

La circulation a évidemment été perturbée dans le secteur et risquait de l'être durant encore plusieurs heures.