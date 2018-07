La Ville de Laval doit analyser la situation et prendre une décision - Les soumissions explosent pour le complexe aquatique

Antoine Lacroix 18-07-2018 | 18h57

Estimés au départ à 61 M$, les coûts pour le futur complexe aquatique à Laval pourraient exploser, alors que les montants des soumissions dans l'appel d'offres varient entre 82 et 85 M$.

Déjà, plus de 8,3 M$ ont été déboursés pour la réalisation de plans et de devis, et pour la préparation des fondations du bâtiment.

Le total des coûts reliés à la construction du complexe aquatique, qui doit notamment comprendre trois bassins dédiés au plongeon, à la natation et aux loisirs, pourrait donc atteindre au moins 90 M$.

Dans son budget annuel de 2017, le projet avait pourtant été envisagé pour un peu plus de 60 M$.

Selon le site officiel des appels d'offres publics du gouvernement, le plus bas soumissionnaire est Magil Construction Corporation, avec un prix soumis de 82 092 150 $.

Le bâtiment de forme circulaire dont les murs seront entièrement vitrés, selon les plans dévoilés en 2017 par l'administration Demers, sera attenant au Cosmodôme et bâti à la jonction des autoroutes 440 et 15, en plein centre-ville de Laval. La Ville prévoyait la fin des travaux en 2020, à temps pour y accueillir les épreuves de natation pour les Jeux du Québec.

« Mauvaise planification »

Il a été impossible de s'entretenir avec le maire Marc Demers sur ces possibles dépassements de coûts.

Son cabinet, qui n'a pas souhaité réagir amplement, a toutefois indiqué que les soumissions sont analysées et qu'une décision sera prise « dans le meilleur intérêt des Lavallois ».

Le chef de l'opposition à Laval, Michel Trottier, a dénoncé mercredi « la mauvaise planification de ce projet » et l'écart entre l'estimation et les soumissions.

« L'équipe [du maire] Marc Demers a fait une très mauvaise évaluation des coûts, croit le conseiller Trottier. Déjà, à 61 M$ on trouvait ça exorbitant. Mais cette fois-ci, en voyant les coûts exploser, on trouve ça inacceptable. »

Il déplore que les « contribuables lavallois n'aient jamais été consultés avant la planification de ce complexe aquatique et qu'ils risquent de devoir payer 33 % de plus que les prévisions initiales ».

Proximité

Selon lui, la Ville devrait plutôt construire plusieurs piscines bien réparties à Laval, alors qu'elle est la « municipalité québécoise disposant du moins de piscines intérieures par ratio de 100 000 habitants ».

« Les gens veulent des infrastructures de proximité. Pour un petit gars de Saint-François ou une jeune fille de Sainte-Dorothée (deux quartiers de Laval), un complexe aquatique au centre-ville n'est pas la solution », croit-il.