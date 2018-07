Les montants des soumissions explosent pour le futur complexe aquatique de Laval

Antoine Lacroix 18-07-2018 | 18h57

Estimé au départ à 61M$, les coûts du projet du futur complexe aquatique à Laval pourraient exploser alors les montants des soumissions dans l'appel d'offres varient entre 82 et 85M$.

Déjà, plus de 8,3M$ ont été déboursés pour la réalisation de plans et devis et la préparation des fondations du bâtiment. Le total des coûts reliés à la construction du complexe aquatique, qui doit comprendre trois piscines, pourrait donc atteindre au moins 90M$.

Dans le budget annuel de la Ville de Laval de 2017, le projet avait pourtant été projeté à un peu plus de 60M$.

«Mauvaise planification», dit l'opposition

Dans un communiqué envoyé mercredi, le chef de l'opposition à Laval a dénoncé «la mauvaise planification de ce projet».

« Les contribuables lavallois n'ont jamais été consultés avant la planification de ce complexe aquatique et ils risquent de devoir payer 50% de plus que les prévisions initiales. Nous nous opposerons à l'octroi de tout contrat qui dépasse le budget prévu et adopté par le conseil municipal», a déclaré Michel Trottier.

Avec la fin des travaux prévue pour 2020, la Ville de Laval espérait que des épreuves de natation puissent s'y dérouler alors qu'elle accueillera les Jeux du Québec.

Au moment d'écrire ces lignes, il a été impossible d'obtenir une justification du maire de Laval Marc Demers ces possibles dépassements de coûts. Rejoint en début son soirée, son cabinet n'a pas souhaité réagir.

La Ville se trouve toujours en processus d'appel d'offres.

Plus de détails à venir...