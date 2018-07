Violente embardée à Saint-Jérôme: un homme de 21 ans succombe à ses blessures

Maxime Deland 10-07-2018 | 13h10

SAINT-JÉRÔME - Gravement blessé lors d'une violente sortie de route survenue mardi matin sur l'autoroute 15 nord, à Saint-Jérôme, un homme de 21 ans a rendu l'âme quelques heures plus tard à l'hôpital.

L'embardée a eu lieu un peu avant 10 h, à la hauteur du kilomètre 43.

Pour une raison encore inexpliquée, le conducteur aurait perdu la maîtrise de son véhicule, pour ensuite effectuer une sortie de route. La voiture a terminé sa course dans un profond fossé, en bordure des voies rapides.

Cinq personnes se trouvaient à bord du véhicule. Elles ont toutes été blessées et transportées à l'hôpital. Les blessures subies par l'une de ces personnes étaient toutefois beaucoup plus importantes et se sont avérées mortelles. La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé le décès du jeune homme en milieu d'après-midi.

Deux voies sur trois ont été fermées à la circulation sur l'autoroute 15 nord dans le secteur où s'est produite l'embardée, afin de permettre aux spécialistes en reconstitution de scène d'accident de mener leur enquête.

Cette fermeture a évidemment causé un énorme bouchon de circulation.

Dans le but de faire progresser l'enquête dans ce dossier, la police demande aux automobilistes qui auraient aperçu la voiture à bord de laquelle se trouvait la victime dans les secondes ou les minutes précédant l'embardée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.

La voiture en question est une Honda Accord rouge deux portes de l'année 2000.