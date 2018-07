Resto-bar incendié à Saint-Gabriel: un homme arrêté en lien avec le meurtre de Chloé Bellehumeur-Lemay

Agence QMI 02-07-2018 | 12h30

Un homme de 52 ans a été arrêté lundi matin en lien avec l'homicide de Chloé Bellehumeur-Lemay, 22 ans, survenu à Saint-Gabriel, dans Lanaudière, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le suspect a été arrêté à sa résidence de Saint-Gabriel-de-Brandon - soit la zone rurale qui entoure la Ville de Saint-Gabriel. Son interrogatoire par les enquêteurs devait durer une partie de la journée lundi et il devrait comparaître au cours des prochains jours.

C'est le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec qui a procédé à l'arrestation de l'homme.

On ignore toujours le lien qui relie le suspect à la victime ni les motifs derrière l'homicide.

Chloé Bellehumeur-Lemay a été retrouvée morte dans le resto-bar où elle travaillait alors que l'endroit était la proie des flammes. Le corps portait des traces de violence, ce qui a mené les enquêteurs de la Sûreté du Québec sur la piste de l'homicide.

L'incendie a pris naissance vers 3 h 30 dans le resto-bar situé au rez-de-chaussée d'un édifice de deux étages. La femme a été trouvée par les pompiers dans le bar, du côté des toilettes. Toutefois, l'incendie, lui, pourrait avoir pris naissance dans la cuisine.

Un meurtre maquillé?

Selon le spécialiste en affaires policières Jean-François Brochu, l'affaire a tous les airs d'un meurtre qu'on aurait tenté de maquiller en déclenchant l'incendie du resto-bar.

«Il y a des traces de violence évidentes sur le corps, note M. Brochu. En faisant l'analyse de la scène et une victimologie, c'est-à-dire un portrait de l'entourage de la victime et des clients du resto-bar, ça a été assez facile pour les policiers de refermer l'entonnoir et de procéder à une arrestation.»