Quatrième tentative d'enlèvement à Brossard

Antoine Lacroix 08-06-2018 | 00h18

La police de Longueuil enquête désormais sur une quatrième tentative d'enlèvement sur une jeune femme à Brossard. Les enquêteurs ont pu lier ce nouveau cas aux trois autres déjà actifs grâce à du travail de terrain mené jeudi soir.

Le même suspect qui est dans la mire des enquêteurs depuis le mois de mai aurait récidividé le 5 juin, vers 20h.

«La femme dans la vingtaine s'est fait suivre sur une bonne distance. On a assez de similitudes pour l'inclure et la relier aux autres événements. Il s'agit encore une fois du véhicule du suspect, un Ford Caravan argenté. On voit que la personne n'a pas cessé ces agissements», a fait savoir Ghislain Vallières, porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL).

L'événement est survenu «dans le secteur des rues commençantes par lettre O», poursuit-il, sans donner un nom précis. Notons qu'à Brossard, les différents quartiers sont divisés par la première lettre.

«Sans vouloir créer un vent de panique, et ça concerne surtout les jeunes femmes, nous demandons aux gens d'être plus vigilants lors de leurs déplacements, surtout à des heures plus tardives jusqu'à ce qu'on puisse mettre la main sur cet individu», recommande l'agent Vallières.

Poste de commandement

Jeudi soir, les enquêteurs du SPAL ont déployé un poste de commandement à Brossard à l'intersection de l'avenue Saguenay et du boulevard de Rome afin de faire recueillir des informations du public afin d'élucider trois tentatives d'enlèvements survenues en mai dans ce secteur.

La première a eu lieu le 17 mai vers minuit et les deux autres le 31 mai entre 19 h et 19 h 30. Une jeune femme et deux adolescentes visées par le suspect ont réussi à prendre la fuite.

C'est toutefois en faisant du porte-à-porte que la quatrième présumée victime a pu se manifester, lorsqu'elle a reconnu le modus operandi du suspect que lui décrivaient les agents.

« Le poste de commandement est très visible, mais nous déployons de nombreuses ressources et stratégies afin de faire avancer l'enquête. La situation est prise très au sérieux», soutient Ghislain Vallières.

Il ajoute que les patrouilleurs seront encore plus présents dans les rues en prévention.

Une quinzaine de personnes se sont déplacés pour s'entretenir les enquêteurs.

«Nous devons compiler toutes les informations reçues et les analyser, mais on peut déjà dire qu'il y a là du bon contenu, très pertinent. On peut souhaiter que ça permette d'amener des débouchées dans l'enquête», indique M. Vallières.

Véhicule suspect

L'homme recherché est âgé entre 25 et 35 ans. Il mesurerait entre 1,75 m et 1,80 m (5 pi 9 po - 5 pi 11 po) et pèserait entre 73 à 77 kg (160 lb à 170 lb). Il a les cheveux bruns et une barbe de quelques jours.

Lors de tentatives antérieures, il portait un pantalon de jogging gris, un tee-shirt de sport bleu pâle muni d'un logo sur la poitrine et portait quelque chose sur la tête.

Le véhicule est une fourgonnette - Dodge Caravan, modèle récent, couleur gris-argent, vitres arrières teintées, l'intérieur du véhicule est foncé et bien entretenu.

Toute personne ayant des informations peut contacter anonymement au 450-463-7211.