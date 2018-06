Tentative d'enlèvement jeudi soir à Brossard: la police recherche des témoins

Agence QMI 01-06-2018 | 21h42

LONGUEUIL | La police de Longueuil recherche des témoins qui auraient été sur les lieux d'une tentative d'enlèvement dans le secteur de l'avenue Saguenay et de la rue Sénécal, à Brossard, jeudi soir.

Le suspect a tenté d'enlever une jeune fille à cet endroit vers 19 h 20.

«Après être descendue de l'autobus, la jeune fille remarque qu'un véhicule conduit par un homme la suit à basse vitesse, a indiqué le Service de police de l'agglomération de Longueuil, dans un message, vendredi soir. Craignant pour sa sécurité, elle se met à courir, c'est alors que l'homme sort de sa fourgonnette et se lance à sa poursuite dans le croissant de la rue Saguenay à Brossard. Des piétons étaient présents dans le secteur ce qui pourrait expliquer que le suspect a mis fin à ses plans.»

Le suspect est un homme à la peau blanche, âgé de 30 à 40 ans. Il mesurerait 1m75, soit 5pi 9 po et pèserait 82 kg, soit 180 lb. Il a les cheveux bruns et une barbe de quelques jours. Il portait un pantalon de jogging gris, un t-shirt de sport bleu pâle muni d'un logo sur la poitrine. L'homme conduisait une fourgonnette Dodge Caravan de couleur gris-argent, de modèle récent, avec les vitres arrière teintées. L'intérieur du véhicule est foncé et bien entretenu, a précisé la police.

«Les informations recueillies hier (jeudi) par nos enquêteurs nous amènent à croire que des gens se trouvaient sur place [...] lorsque le suspect suivait la victime, a souligné le SPAL. Nous interpellons toutes [les] personnes qui auraient pu remarquer quoi que ce soit en lien avec la description du suspect, de la voiture ou de l'événement [...]. Vous pouvez contacter avec le SPAL en composant le 450-463-7100 au poste 2751. Votre identité demeurera anonyme, merci.»

Le SPAL a ajouté qu'une autre tentative d'enlèvement pourrait être reliée à celle de jeudi soir. «Des éléments recueillis [...] coïncident avec la tentative d'enlèvement survenue le 17 mai dernier à Brossard dans le secteur de la rue Chevrier, a mentionné la police. La façon d'agir du suspect, la description physique de celui-ci ainsi que le véhicule utilisé par cet homme ont des similitudes importantes.»