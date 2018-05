Crimes sexuels: la police recherche d'autres victimes potentielles d'un homme de Chénéville

Maxime Deland 01-05-2018 | 16h26

La Sûreté du Québec a arrêté il y a deux mois un homme de 55 ans de Chénéville, en Outaouais, pour de nombreuses infractions de nature sexuelle sur des enfants et les enquêteurs au dossier sont convaincus que d'autres victimes potentielles ne se sont pas encore manifestées.

Clément Péloquin aurait agressé plusieurs enfants de moins de 14 ans sur une période de 12 ans dans les municipalités de Lac-Simon, Longueuil et Saint-Jean-sur-Richelieu, endroits où il aurait déjà habité.

Les crimes qui sont reprochés au quinquagénaire se seraient produits entre 1998 et 2010 et auraient été commis sur des personnes que Péloquin connaissait et avec qui il avait établi un lien de confiance.

Clément Péloquin a été arrêté le 1er mars et fait présentement face à plusieurs accusations, dont contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et exploitation sexuelle sur des enfants de moins de 14 ans.

Il a été libéré sous de nombreuses conditions à respecter.

Puisque plusieurs victimes présumées ont été identifiées dans cette affaire, l'enquête est menée par la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec (SQ).

Toute personne qui aurait été victime de Clément Péloquin est invitée à communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.