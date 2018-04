Longueuil : un conseiller municipal met en demeure la mairesse Sylvie Parent

Agence QMI 20-04-2018 | 16h05

LONGUEUIL | Le conseiller Jacques Lemire a mis en demeure la mairesse de Longueuil Sylvie Parent pour des déclarations «diffamatoires» faites mercredi.

Sylvie Parent a tenu ces propos après que l'opposition eut voté contre l'octroi de deux contrats à l'entreprise Techniparc d'un montant total de 2,26 millions de dollars.

Les contrats visaient à entretenir une soixantaine de terrains sportifs extérieurs de la Ville pour les cinq prochaines années.

Dans un communiqué, la mairesse a ciblé le conseiller du district de Laflèche en indiquant que «Jacques Lemire est le même conseiller qui a siégé au comité exécutif de la Ville de Longueuil entre 2006 et 2009, une période dominée par des pratiques de collusion à Longueuil».

La mairesse a décidé de soumettre le dossier à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) pour s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art.

Jacques Lemire soutient de son côté qu'il n'a rien à cacher et dit ne pas avoir subi de pression d'entrepreneurs. «Ils savent qu'ils ne peuvent pas se frotter à moi pour ça. On a une «job» à faire, les citoyens nous ont élus. On fait l'ouvrage qu'on a à faire ici et c'est ce que j'essaie de faire depuis 21 ans», a déclaré M. Lemire qui se dit prêt à collaborer.

«Je ne suis pas inquiet du tout. J'espère que l'UPAC va pouvoir enquêter encore davantage à Longueuil», a-t-il soutenu.