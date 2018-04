Trois-Rivières: une mère et son conjoint arrêtés pour des voies de fait sur un bébé de 8 mois

Agence QMI 06-04-2018 | 18h43

TROIS-RIVIÈRES | La mère d'un bébé et son conjoint ont été arrêtés jeudi à Trois-Rivières en lien avec des voies de fait commises sur son nourrisson de 8 mois.

Les événements qui leur sont reprochés remontent à août 2017. Le nourrisson avait été conduit à l'hôpital avec des fractures aux jambes, notamment. Le personnel de l'hôpital, qui avait constaté la nature des lésions, avait contacté les policiers. Après leur enquête, les autorités ont finalement procédé à l'arrestation des deux individus.

Le couple dans la vingtaine, la mère de l'enfant et son conjoint, a comparu vendredi au palais de justice de Trois-Rivières.

«L'homme [a été] notamment accusé de voies de fait graves», a indiqué la police de Trois-Rivières dans un communiqué. Il a des antécédents judiciaires de vol, de recel, de menaces, de possession de stupéfiants ainsi que de non-respect de ses conditions de probation.

La femme, quant à elle, fait face à des accusations d'omission de fournir les choses nécessaires à l'existence de son enfant.

Ils ont tous deux été libérés sous conditions et doivent notamment garder la paix, ne pas faire usage de stupéfiants et ne pas posséder d'armes. Ils ne peuvent non plus avoir la garde, la responsabilité ou la surveillance d'un enfant de moins de 6 ans.

Depuis les événements qui leur sont reprochés, l'enfant a été placé en famille d'accueil et ses blessures ont guéri.