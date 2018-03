Fraude fiscale: des amendes de plus d'un million de dollars pour un entrepreneur de Mirabel

Agence QMI 20-03-2018 | 12h22

Un entrepreneur de Mirabel qui a récemment plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale devra payer des amendes totalisant plus d'un million de dollars en plus d'écoper d'une peine de deux ans à purger dans la collectivité, a annoncé mardi Revenu Québec.

Alain Martineau a été condamné par la cour à payer des amendes de 1 066 394,05 $ dans un délai de 18 mois.

L'associée de M. Martineau, Katy Ouellette, a elle aussi plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale. Elle recevra sa peine le 14 septembre.

M. Martineau et Mme Ouellette ont reconnu leur culpabilité à des accusations relatives à la Loi sur l'administration fiscale et à la Loi sur la taxe d'accise.

«En tant qu'administrateurs et administrateurs de fait des entreprises Ianco Construction inc. et Entreprise Sélecta inc., situées à Drummondville, et Distribution Klimatic inc., située à Saint-Hyacinthe, ils ont reconnu avoir perçu des montants de taxes sans les remettre à l'État», a indiqué Revenu Québec dans un communiqué.

Les faits qui leur étaient reprochés se sont déroulés entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2011.