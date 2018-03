Le nouveau maire de Terrebonne est satisfait du travail de l'UPAC

Geneviève Quessy 15-03-2018 | 12h42

Le nouveau maire de Terrebonne, Marc-André Plante, se dit satisfait suite à l'arrestation ce matin par l'UPAC de 5 membres de l'ancienne administration dont Jean-Marc Robitaille, l'ancien maire.

«Cet événement confirme ce qu'on croyait et ce qu'on disait depuis longtemps. Enfin, on va connaître toute la vérité sur les allégations qui circulent depuis quelques années et la Ville va pouvoir passer à autre chose,» a dit Marc-André Plante, qui a été élu le 5 novembre après une campagne axée sur la lutte à la corruption.

Le maire de Terrebonne a confirmé que son administration a collaboré à l'enquête de l'UPAC et continuera à le faire. «C'est le mandat que les citoyens de Terrebonne m'ont confié. Mon premier engagement était la lutte à la collusion et à la corruption et dès mon arrivée j'ai travaillé à mettre en place une culture de l'éthique au sein de l'administration.»

Marc-André Plante n'était pas en mesure de dire précisément quelles sont les sommes qui pourraient être récupérés suite à ces arrestations. «Pour le moment on parle d'environ 200 000$ qui pourraient être récupérés, mais attendons de voir la preuve qui sera déposée par la Couronne.»