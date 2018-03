Pitbulls morts dans le congélateur: un couple de Magog est arrêté

Maxime Deland 02-03-2018 | 17h18

Le couple chez qui deux chiens pitbulls avaient récemment été retrouvés morts dans le congélateur a été arrêté pour cruauté animale, vendredi matin, en Estrie.

William Heath, 21 ans et sa conjointe Bianka Lizotte, 20 ans, ont été interrogés par les enquêteurs de la Régie de police de Memphrémagog et ont ensuite comparu en après-midi, au palais de justice de Sherbrooke.

Le couple d'Ayer's Cliff a été accusé d'avoir volontairement négligé ou omis de fournir à leurs animaux les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants.

L'homme et la femme ont été remis en liberté sous plusieurs conditions, dont celles de ne pas posséder d'animaux et de ne pas habiter dans un lieu où se trouve un animal.

Faits troublants

Le couple louait une résidence située sur la rue Stanley, à Magog, depuis la fin du mois de décembre. Ils avaient à ce moment plusieurs chiens avec eux.

Mais le 21 février, la propriétaire des lieux est entrée dans la maison et s'est retrouvée devant une scène désolante. Des excréments et de l'urine jonchaient les planchers et un congélateur laissé sur place contenait les cadavres de deux chiens très amaigris.