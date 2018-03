Pitbulls morts dans le congélateur: un couple de Magog est arrêté

Agence QMI 02-03-2018 | 11h24

Le couple chez qui deux chiens pitbulls avaient récemment été retrouvés morts dans un congélateur a été arrêté vendredi matin pour cruauté animale, à Magog, en Estrie.

La femme de 20 ans et l'homme de 21 ans font face à une accusation d'avoir volontairement négligé ou omis de fournir à leurs animaux les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables et suffisants.

Le couple louait une résidence de la rue Stanley depuis la fin du mois de décembre. L'homme et la femme possédaient plusieurs chiens.

Le 21 février, la propriétaire des lieux avait visité la maison et s'était retrouvée devant une scène désolante. La résidence avait été laissée dans un piteux état: des excréments et de l'urine jonchaient les planchers, et un congélateur laissé sur place contenait les cadavres de deux chiens très amaigris.