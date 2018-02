Uber Eats débarque à Gatineau

Agence QMI 28-02-2018 | 07h57

Après Montréal en avril dernier et Québec au mois de décembre, les Gatinois pourront profiter de la plateforme de livraison de repas Uber Eats, mercredi dès 9 h.

Parmi les restaurants de la ville de Gatineau déjà inscrits, on retrouve entre autres Ottavio, Café Cognac, Portugalos et Papaye Verte.

«Nous sommes très heureux de ce partenariat qui nous donnera l'occasion de faire voyager toute notre expérience de la cuisine thaïlandaise directement dans l'assiette de ceux qui n'ont pas la possibilité de venir dans notre restaurant», a indiqué Vincent Gobuyan, propriétaire de Papaye Verte.

Mercredi marquera également le lancement de l'application dans 12 autres villes au Canada. «Il s'agit du plus grand lancement en un jour au pays», a indiqué Uber Canada dans un communiqué.

«Lancer Uber Eats dans 13 nouveaux marchés signifie que de plus en plus de Québécois pourront se faire livrer les repas qu'ils désirent, et ce, à la vitesse Uber», a déclaré Simon Brown, directeur d'Uber Eats au Québec.

«Que ce soit des sushis, la poutine du soir ou encore une salade de choux frisés, tout sera disponible en quelques clics; fraîchement et rapidement livré», a-t-il ajouté.

Actuellement, Uber Eats est présent dans plus de 200 villes à travers le monde.