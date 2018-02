Elle aurait fraudé son beau-père pour des centaines de milliers de dollars

Jean-François Desbiens 14-02-2018 | 12h57

SHERBROOKE | Une femme de 55 ans de Drummondville est accusée de fraude. La présumée victime est son beau-père, propriétaire du Garage Gaétan Courteau de Richmond, en Estrie.

Sur une période de 14 années, de 2001 à 2014, Caroll Gillis aurait subtilisé à l'homme de 69 ans un montant qu'on évalue entre 600 000 $ et 800 000 $.

L'argent volé provenait des comptes de l'entreprise, mais aussi des comptes bancaires personnels du sexagénaire.

Caroll Gillis avait les mots de passe de ses comptes puisque c'est elle, à titre de commis-comptable, qui s'occupait de payer les factures personnelles de la présumée victime.

Selon les recherches effectuées par Nathalie Normand, la conjointe du fils de Gaétan Courteau et celle qui l'a dénoncée aux policiers, l'accusée aurait volé un peu plus de 500 000 $ au garage et près de 200 000 $ à l'homme d'affaires.

Elle aurait utilisé l'argent pour mener une vie de princesse et pour payer ses factures personnelles.

Arrêtée en août dernier, Caroll Gillis a comparu en octobre et doit revenir devant le Tribunal lundi prochain.