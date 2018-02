La MMA écope d'une amende de 1 million $ en dommages

TVA Nouvelles 05-02-2018 | 13h12

Dans le cadre des accusations pénales portées en lien avec le déraillement de train de Lac-Mégantic en juillet 2013, le mécanicien de locomotive Thomas Harding a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de six mois à être purgée dans la collectivité.

Tous les autres accusés ont été condamnés à des amendes sauf Richard Labrie, contrôleur ferroviaire, qui a été acquitté.

Cette procédure se déroulait devant le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec au palais de justice de Lac-Mégantic.

En lien avec les lois sur les pêches, la Montreal Maine et Atlantic du Canada a été déclaré coupable d'avoir rejeté ou permis le rejet d'une substance nocive dans les eaux du Lac-Mégantic et de la rivière Chaudière. On parle dans ce cas-ci, des quelque 4,7 millions de litres de pétrole brut transportés dans les wagons-citernes.

La compagnie a été condamnée à une amende de 1 million $ dont 400 000$ doivent être versés immédiatement.

Dans le cas des dirigeants américains de la MMAR Robert Grindrod, Lynne Labonté et Kenneth Strout, et des employés canadiens Jean Demaître, Thomas Harding et Michael Horan, ils ont enregistré un plaidoyer de culpabilité à une infraction en lien avec la sécurité ferroviaire soit l'accusation de ne pas avoir serré un nombre suffisant de freins à main et de ne pas avoir vérifié leur résistance au mouvement dans le cadre de l'immobilisation de matériel roulant.

Tous ont écopé de l'amende maximale de 50 000$ sauf Harding qui a préféré purger une peine dans la collectivité.