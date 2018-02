Explosion à Lac-Mégantic: la MMA pourrait payer 1 million de dollars en dommage

David Prince 05-02-2018 | 12h43

LAC-MÉGANTIC | Les dirigeants de la Montreal Maine and Atlantic et d'ex-employés ont tous plaidé coupable lundi matin d'infraction à la loi sur sécurité ferroviaire et devraient tous devoir payer des amendes.

Selon la suggestion commune qui a été proposée au juge lundi matin à Lac-Mégantic, la Montreal Maine and Atlantic pourrait devoir payer 1 M$ en dommage pour avoir rejeté 4,7 millions de litre de pétrole brut dans le lac Mégantic et la rivière Chaudière, soit le maximum prévu à la loi. L'argent pourrait servir à la restauration du lac Mégantic et à la rivière Chaudière, qui ont été pollués lors de l'explosion d'un convoi de pétrole le 6 juillet 2013.

Le président et directeur général, Robert Grindrod, la directrice générale du transport, Lynne Labonté, le directeur des pratiques d'exploitation, Kenneth Strout, un dirigeant de l'entreprise au Canada, Mike Horan et le directeur de l'exploitation Jean Demaître ont reconnu d'avoir omis de serrer les freins à main, de vérifier la résistance au déplacement pour s'assurer que les freins serrés produisaient un effort de freinage suffisant pour immobiliser le matériel en question.

Les cinq cadres de la MMA devront payer 50 000$ en amende.

Les 250 000$ seront versés dans le fonds Avenir de Lac-Mégantic pour des projets de développement dans la communauté.

Le chef de train Thomas Harding a également plaidé coupable à des accusations de ne pas avoir serré suffisamment de freins à main le soir du 5 juillet 2013, ce qui a mené le train chargé de pétrole à dévaler la pente entre Nantes et Lac-Mégantic où il a déraillé et explosé. M. Harding pourrait être condamné à 6 mois de prison avec sursis en plus de faire des travaux communautaires.