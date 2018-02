Mauricie: les palais de justice sont-ils sécuritaires?

Patricia Hélie 01-02-2018 | 17h54

L'incident survenu mercredi à Maniwaki place à l'avant-plan toute la question de la sécurité dans les palais de justice. Plus particulièrement dans les plus petits, qui sont situés en région et qui sont parfois mal adaptés à leur rôle.

Celui de La Tuque, en Mauricie, en est un bon exemple alors qu'il est situé au deuxième étage d'un centre commercial. Les détenus y empruntent notamment les mêmes corridors que le public. Québec a d'ailleurs annoncé l'automne dernier des travaux de 5,3 millions $ pour son réaménagement.

Le bâtonnier de la Mauricie, Me Benoit Larouche, croit qu'avec toute la tension qui existe dans les palais de justice, il est surprenant qu'il n'y ait pas davantage d'incidents malheureux.

«Il y a beaucoup de tension. De plus en plus de personnes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, certains sont intoxiqués. Alors il y a un potentiel explosif. Peut-être pas extrême, mais présent», a-t-il à TVA Nouvelles.