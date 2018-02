Opération policière contre un réseau de présumés trafiquants à Longueuil

Agence QMI 31-01-2018 | 21h19

LONGUEUIL | Les policiers ont frappé tôt mercredi matin contre un présumé réseau de trafic de stupéfiants et ont épinglé cinq suspects, à Longueuil.

L'opération a débuté sur le coup de 5 h, à Longueuil et à Brossard. Des perquisitions ont été effectuées dans des résidences situées sur les rues Castello, de l'Amiral et Racine ainsi que sur le boulevard Jean-Paul-Vincent.

L'organisation visée par la frappe policière était active dans le trafic de cocaïne, de méthamphétamine et de cannabis, selon les autorités.

La saisie a permis de mettre la main sur 23 000 $ en argent, 250 grammes de cocaïne, 430 grammes de «crystal meth», cinq livres de marijuana et 5100 comprimés d'amphétamine et méthamphétamine.

«La valeur totale de la saisie s'élève à plus de 185 000 $», a précisé la police.

Les cinq suspects, tous des hommes, sont âgés entre 19 et 41 ans. Ils sont demeurés détenus et devraient comparaître jeudi pour, possiblement, faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de complot.

Ce sont des informations du public qui ont mis les policiers sur la trace des présumés trafiquants au mois de décembre.