Fraude: la police de Gatineau tente d'identifier un suspect

Agence QMI 24-01-2018 | 08h24

GATINEAU | La police de Gatineau demande l'aide du public pour identifier un homme suspecté d'avoir commis une fraude.

Le suspect aurait d'abord communiqué avec l'institution bancaire de la victime afin d'effectuer des modifications à son compte de carte de crédit. Ces modifications lui auraient ensuite permis d'effectuer une demande pour une nouvelle carte de crédit sous un faux nom.

L'homme recherché par les policiers a effectué deux transactions, les 16 et 17 novembre dernier, dans les municipalités de Gasselman et d'Ottawa avec cette nouvelle carte de crédit. Une troisième transaction a également été réalisée dans une station-service de Laval.

Le suspect est âgé entre 35 et 45 ans. Il a les cheveux foncés et courts et une barbe partiellement foncée.

Toute personne détenant de l'information au sujet de l'homme recherché est invitée à communiquer avec la sergente-détective Evelyn Villeneuve au 819 243-2345, poste 6238.