Une femme de Saint-Hyacinthe portée disparue à Longueuil

Agence QMI 12-01-2018 | 21h42

LONGUEUIL | Sylvie Haché, une femme de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, fait l'objet d'un avis de disparition de la Sûreté du Québec.

La femme de 56 ans a été vue pour la dernière fois vendredi vers 11 h 15, sur la rue Saint-Charles à Longueuil, près du terminus d'autobus, a indiqué la SQ dans son avis, vendredi soir, ajoutant que Mme Haché se déplace à pied ou en autobus.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, a ajouté la police.

Sylvie Haché mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 120 kg (264 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle porte des lunettes et a un problème de vision.

La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau court noir et bleu foncé et des bottes noires à motifs roses.

La Sûreté du Québec a précisé que «toute personne qui détiendrait des informations pouvant aider à retrouver cette personne est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264».