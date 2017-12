Le pot deux fois plus payant que les tomates

Dave Parent 18-12-2017 | 13h14

MIRABEL| Un agriculteur de Mirabel dans les Laurentides décide de délaisser sa production de tomates roses en serre pour faire place à du cannabis thérapeutique, augmentant ses revenus de 100% selon ses estimations.

Les Serres Stéphane Bertrand inc, s'associe à Canopy Growth corporation pour créer une nouvelle société qui porte le nom de Les Serres Vert Cannabis inc.

La transformation nécessitera un investissement de 15 millions de dollars pour modifier les installations actuelle.

« Au début quand on m'a approché j'étais sceptique et réfractaire, mais Canopy Growth m'a fait visiter ses installations en Ontario et j'ai vu que ces gens-là étaient très sérieux dans leur travail et ils font un produit thérapeutique de qualité et c'est mon expertise en produit biologique de première qualité qu'ils viennent chercher chez nous, j'ai donc décidé d'embarquer », explique Stéphane Bertrand.

Le changement de vocation va permettre l'embauche de 30 employés supplémentaires. La compagnie croit pouvoir fournir 70% du cannabis thérapeutique de la province avec cette seule installation. Les serres pourraient produire jusqu'à 60 000 kilos de cannabis par année.

Le maire de la municipalité voit d'un bon oeil l'arrivée de ce nouveau joueur dans ce secteur d'activité.

« Il faut que la région se positionne dans cette nouvelle réalité. Que ce soit des tomates, du blé d'inde ou du cannabis il faut que les entreprises d'ici se positionne et la première à le faire aura une avance sur les autres », croit le maire Jean Bouchard.