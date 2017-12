Deux amateurs de «drift» reçoivent chacun une contravention de 1532$

TVA Nouvelles 12-12-2017 | 14h28

Deux amateurs de «drift», une technique de conduite qui consiste en un dérapage volontaire, ont appris à leur dépend que cette passion peut coûter très cher, alors qu'ils ont reçu chacun une contravention de 1532$ après avoir été pris sur le fait, à Thetford Mines.

Les deux conducteurs, âgés de 18 et 20 ans et originaires de Sainte-Croix-de-Lotbinière, se sont fait intercepter dans le secteur des rues Grégoire et Bergeron, à Thetford Mines, dimanche dernier.

Ces rues, qui ont plusieurs courbes, sont très prisées par les amateurs de «drift».

Au moment des faits, «des marcheurs se promenaient et des parents jouaient dehors avec leurs enfants», se désole Yves Simoneau, porte-parole à la Sûreté municipale de Thetford Mines.

Les deux conducteurs fautifs ont également eu quatre points d'inaptitude. L'un des deux conducteurs perdra son permis dès le paiement de son infraction, puisqu'il n'avait qu'un permis probatoire, souligne le porte-parole.

La municipalité a reçu plusieurs plaintes de citoyens, qui ont signalé cette conduite dangereuse à plusieurs endroits. La Sûreté tient à lancer le message que l'imprudence ne sera pas tolérée, particulièrement aux amateurs de cette technique.

«Il y a des courbes, il y a des pentes, un rond-point et de la neige ; ils (les passionnés) sont morts de rire, indique le porte-parole. On passe le message que ces actes-là seront pénalisés à coup de constat d'infraction de 1500$.»

La Sûreté municipale de Thetford Mines encourage les citoyens à continuer de dénoncer ce genre de conducteur. Avis à ceux qui ont envie de se risquer ; les appels pour dénoncer la «drift» seront traités en priorité, avise M. Simoneau.

Le secteur de l'aréna sera particulièrement surveillé.