La Côte-Nord et l'ITHQ en vedette à Montréal en lumière

Yan Lauzon 04-12-2017 | 15h30

Afin de mettre l'eau à la bouche pour sa 19e édition qui aura lieu en février et mars prochains, le festival Montréal en lumière a choisi la Côte-Nord comme région coup de coeur. Le volet gastronomique de l'événement pourra compter sur la présence de quelques chefs qui révéleront des secrets de la forêt boréale.

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) prendra aussi une part active aux différentes célébrations en organisant plusieurs activités grâce à ses professeurs et ses étudiants. Un circuit gastronomique sera notamment créé dans les locaux de la rue Saint-Denis avec des diplômés, dont Ann-Rika Martin, la gagnante de l'émission «Les Chefs!» en septembre.

De nombreux ateliers seront également proposés. Parmi eux, Famille de chefs qui visera à initier les enfants aux plaisirs de la cuisine en compagnie de leurs parents ou d'autres de la SAQ qui aideront à créer des accords entre vins et mets. De plus, une conférence intitulée «Les légumes moches: source de création culinaire» sera offerte par l'ITHQ.

Des personnalités au menu

Une fois encore, des personnalités québécoises se rendront dans différents restaurants de la métropole pour la série Planète Montréal. La chanteuse Brigitte Boisjoli (Le Montréal), le docteur Richard Béliveau (H4C), l'artiste Florence K (Helena), le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau (Vertige), la sommelière Jessica Harnois (Alexandre et Fils, Le Chasse-Galerie) et l'ensemble vocal Les Voix Ferrées (Au Petit Extra) aideront donc à créer des rencontres culinaires inusitées.

Des activités incontournables comme La fête des fromages d'ici et le Mondial des cidres SAQ seront de retour. À cela, s'ajoutera la mise sur pied de 35 bonnes tables qui accueilleront, entre autres, de nombreux chefs européens.

La 19e édition du festival Montréal en lumière se tiendra du 22 février au 4 mars 2018. En plus du volet gastronomique, 150 spectacles seront présentés en danse, musique, cirque et théâtre. Des propositions de Dan Bigras, Vincent Vallières et La Bronze ont notamment été ajoutées lundi.

Toute la programmation au montrealenlumiere.com.