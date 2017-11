440 personnes réclament une place de stationnement

Zacharie Goudreault 28-11-2017 | 00h00

Pendant que plus de 440 personnes attendent pour un espace de stationnement payant à la gare de Deux Montagnes, le Réseau de transport métropolitain (RTM) délaisse tranquillement ce type de cases peu populaires.

Le stationnement de cette gare, située sur la ligne de train de banlieue la plus achalandée du RTM, compte 1256 places qui «sont utilisées à leur plein potentiel», dont 150 cases louées à un commerçant situé à proximité, a indiqué par courriel la responsable des communications du RTM, Élaine Arsenault.

«Je connais plusieurs usagers du train qui arrivent très tôt [à la gare] par peur que le stationnement soit plein [...]. Le matin, en bordure de la rue, c'est plein de voitures à un ou deux kilomètres de la gare de train», a déploré le député provincial de Deux-Montagnes, Benoit Charette. Une situation qui pourrait «décourager» certaines personnes à prendre le train, envisage-t-il.

Afin de contrer les problèmes de saturation dans ses stationnements, l'Agence métropolitaine de transport, devenue le RTM le 1er juin, a décidé en 2014 de tarifer 867 cases réparties dans six stationnements situés principalement sur la Rive-Nord et dans l'Ouest-de-l'Île.

Depuis le lancement de ce projet pilote, près de 200 cases de stationnement payantes sur une base mensuelle du RTM ont retrouvé leur gratuité. Confronté à une faible demande, celui-ci a décidé de s'«ajuster à la réalité» en réduisant «le nombre de places de stationnement garanties» de plus de 20 %, a expliqué Mme Arsenault.

Liste d'attente

Alors que les 84 places payantes du stationnement de la station de métro Namur, à Montréal, ont retrouvé leur gratuité l'an dernier, ce nombre est resté inchangé à la gare de Deux-Montagnes, où la demande pour celles-ci ne cesse de croître.

Au mois d'octobre, 444 noms étaient inscrits sur une liste d'attente pour louer une des 249 cases payantes de ce stationnement, soit 57 de plus que l'an dernier et 183 de plus qu'en 2014.

Malgré cette demande croissante, le RTM n'envisage pas d'augmenter le nombre de cases de stationnement payantes de même que leur tarification, qui est de 50 $ par mois.

«Pas assez chères»

Le spécialiste en matière de transport urbain et professeur à l'Université de Montréal, Jean-Philippe Meloche, estime que cette longue liste d'attente démontre que les cases de stationnement tarifées «ne sont pas assez chères» à la gare de Deux-Montagnes.

Selon lui, la tarification de la zone payante du stationnement de cette gare devrait augmenter graduellement afin de limiter le taux d'occupation de celle-ci à 80 %. Éventuellement, «si les gens sont prêts à payer très cher», le RTM pourra utiliser le montant recueilli pour construire un stationnement à étages, a-t-il expliqué.

Le RTM, qui gère les trains de banlieue et les autobus des couronnes nord et sud de Montréal, possède 74 stationnements pour un total de 37 428 places.

Pas plus de places

Bien que l'arrivée d'un système léger sur rail puisse entraîner une hausse de l'achalandage à la gare de Deux-Montagnes, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ne prévoit pas d'y augmenter le nombre de places de stationnement.

Le Réseau électrique métropolitain (REM), dont les premières rames devraient entrer en fonction en 2020, prendra la place des trains de banlieue du Réseau de transport métropolitain (RTM) sur la ligne Deux-Montagnes. Selon les prévisions de la CDPQ, ce train embarquera des passagers aux cinq minutes à la gare de Deux-Montagnes et effectuera le trajet jusqu'à Montréal en moins de 35 minutes, soit un peu plus rapidement qu'à l'heure actuelle.

«Ça va faire augmenter la demande dans le stationnement», prévoit le professeur à l'Université de Montréal et spécialiste en transport urbain, Jean-Philippe Meloche.

La filiale CDPQ-Infra, qui chapeaute le projet évalué à 6 milliards $, envisage de conserver «sensiblement le même nombre» de cases de stationnement à la gare de Deux-Montagnes, a indiqué son directeur des relations avec les médias, Jean-Vincent Lacroix.

Afin de régler les problèmes de saturation du stationnement, la Caisse de dépôt compte «travailler avec les sociétés de transport» afin d'«arrimer les trajets d'autobus à la fréquence et aux départs du REM», a-t-il ajouté.

«Pas pour tout le monde»

L'autobus, «c'est utile pour certaines personnes, mais ça ne convient pas à tout le monde cette formule-là», a répliqué le député provincial de Deux-Montagnes, Benoit Charette, donnant l'exemple d'une famille qui doit faire un arrêt à la garderie avant d'aller prendre le train pour se rendre au travail.

Le député réclame le prolongement de la ligne de train de banlieue actuelle jusqu'à Saint-Eustache afin d'y construire une nouvelle gare, ce qui permettrait selon lui de réduire la saturation du stationnement de la gare de Deux-Montagnes.

Ce projet n'est toutefois «pas inclus» dans le REM, a noté Jean-Vincent Lacroix.