Golfe du Saint-Laurent: trois autres navires épinglés pour vitesse excessive

Agence QMI 21-11-2017 | 13h03

OTTAWA | Trois autres navires ont été sanctionnés par Transports Canada pour ne pas avoir respecté la limite de vitesse dans le golfe du Saint-Laurent, afin de protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord.

Les propriétaires des navires «Azoresborg», «New Shanghai» et «Jacqueline C» ont écopé d'une contravention de 6000 $ chacun, pour avoir dépassé la limite de vitesse imposée qui est de 10 noeuds. Ils disposent de 30 jours pour s'acquitter de leur amende ou pour la contester au Tribunal d'appel des transports du Canada.

Au moins six bateaux de 20 mètres et plus ont été épinglés depuis l'entrée en vigueur de cette limite de vitesse, en vigueur depuis le 11 août dernier dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent, entre la rive nord du Québec et le nord de l'île du Prince-Édouard.

«Notre gouvernement est déterminé à favoriser la coexistence sécuritaire entre la circulation maritime et l'environnement marin dans le golfe du Saint-Laurent. Nous comptons nous assurer que tous les navires respectent la limitation de vitesse temporaire et continuerons de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à la sécurité des baleines», a dit le ministre des Transports, Marc Garneau, mardi.

Cette mesure a été prise après que plusieurs carcasses de baleines noires eurent été retrouvées au cours des mois précédents.