Une ado s'est fait couper la gorge par un voleur

Agence QMI 19-11-2017 | 17h51

Une adolescente a eu la peur de sa vie lorsqu'un présumé voleur lui a infligé une coupure à la gorge, samedi midi, à Okotoks, au sud de Calgary en Alberta.

La jeune de 16 ans a été attaquée lorsqu'elle a sorti son chien par la porte arrière, a rapporté le réseau Global, dimanche. Un homme, qui voulait vraisemblablement s'introduire dans la demeure, s'est approché d'elle et lui a mis un couteau à la gorge à la suite d'une confrontation. Il lui a fait une entaille horizontale à la gorge avant de prendre la fuite.

«Elle a vraiment de la douleur, mais elle s'en remet. Elle est en état de choc», a dit sa mère, Stacey Bond, à Global.

«Elle a eu cinq points de suture à sa gorge et quelques autres blessures, a-t-elle ajouté. Nous sommes une boule d'émotion. Nous avons quatre enfants, donc on se sent très violé par l'attaque.»

Cette agression a surpris les habitants de cet endroit réputé comme étant paisible.

«J'ai été stupéfaite parce que c'est un quartier très tranquille», a mentionné Tanis Dorscht, qui vit depuis sept ans dans le quartier de Cimarron Vista.

La Gendarmerie royale du Canada poursuivait son enquête pour retrouver l'agresseur. Il s'agit d'un homme dans la vingtaine, avec les cheveux blonds.