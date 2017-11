Sherbrooke: il aurait tenté de tuer sa belle-mère en pleine rue

Kariane Bourassa 16-11-2017 | 15h40

SHERBROOKE | Un homme de 28 ans aurait tenté de tuer sa belle-mère en pleine rue, mercredi soir, à Sherbrooke. Il a été maîtrisé par un policier qui était au bon endroit au bon moment.

Des accusations ont été déposées contre Saad Amine Habboud jeudi après-midi au palais de justice de Sherbrooke. Il fait face à des chefs de tentative de meurtre, conduite dangereuse, délit de fuite, menaces et non-respect de ses conditions.

L'avocate de la défense, Kim Dingman, a demandé à ce que son client subisse une évaluation pour savoir s'il est apte à comparaître.

Saad Amine Habboud s'en serait pris physiquement à sa belle-mère après une dispute concernant une histoire amoureuse.

Peu avant 18 h, mercredi, à l'intersection des rues Kitchener et McManamy, la voiture du suspect est entrée en collision avec le véhicule de la présumée victime.

Le bruit a attiré l'attention d'un policier qui patrouillait dans le secteur. Le policier a suivi les voitures et, après un second impact, il a vu un homme sortir de son véhicule et fracasser la fenêtre de l'autre automobile.

Le suspect avait un couteau à la main et tentait de s'en prendre à la femme. Après quelques minutes de négociation, le policier a convaincu le suspect de lâcher son arme.

Saad Amine Habboud est connu des milieux policiers. Il a d'ailleurs comparu lundi, au palais de justice de Sherbrooke, dans un autre dossier. Il sera de retour en cour le 23 novembre.